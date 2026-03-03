El IICA y Brasil avanzan en plan sobre sanidad y sistemas productivos bajos en carbono

El IICA informó en un comunicado que su director general, el guyanés Muhammad Ibrahim, sostuvo reuniones en Brasilia con la vicecanciller de ese país, María Laura da Rocha; el director de la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), Ruy Pereira; el viceministro de Agricultura, Cleber Soares, y la presidenta de la Empresa Brasileña de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA), Silvia Massruhá.

En las reuniones se discutieron planes para aumentar las contribuciones del IICA "en materia de bioinsumos, recuperación de pastizales y sistemas productivos bajos en carbono, además de colaborar en materia de sanidad vegetal y animal y en los servicios de asistencia técnica digital", explicó el organismo internacional.

También fueron abordados planes para que el IICA y Embrapa, como referencia mundial en investigación agropecuaria, establezcan "una alianza más fuerte” que permita atender la demanda de los países del Caribe y de América Central por cooperación agrícola brasileña, según definieron Massruhá e Ibrahim.

Ibrahim realiza esta semana una visita a Brasilia donde se reunirá con altas autoridades locales y de varios países de Latinoamérica y el Caribe, con el fin de fortalecer el trabajo conjunto para el desarrollo agrícola.

Entre sus actividades, el director del IICA asistirá a una reunión del Consejo Agropecuario del Sur (CAS), que es un foro ministerial de consulta y coordinación de acciones regionales integrado por los ministros de agricultura de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, y cuya secretaría técnica y administrativa es ejercida por el IICA.

"Pretendemos fortalecer los temas de comercio, manejo de agua, combate a plagas y enfermedades, es decir, la sanidad. Estamos, en esta administración, trabajando para fortalecer la acción técnica del IICA y presentaremos a los ministros los avances del PMP (Plan de Mediano Plazo), que contempla un plan muy fuerte en ciencia, tecnología e innovación", dijo Ibrahim en referencia a la reunión con los ministros del CAS.

Durante su estadía en la capital brasileña, Ibrahim además participará en la Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, en la que el IICA estará a cargo de un panel de discusión sobre los desafíos que enfrentan los sistemas agroalimentarios en la región.