El Kospi surcoreano baja casi un 4 % ante el conflicto en Oriente Medio

El principal índice de la bolsa de Seúl, el Kospi, se reducía 220,79 puntos, hasta los 5.571,12 enteros, transcurrida la primera media hora de negociación.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también descendía un 4,04 % o 45,91 puntos, hasta las 1.091,79 unidades.

El parqué surcoreano sigue en bajada desde su hundimiento de la sesión previa, ante la creciente tensión en Oriente Medio que ha desatado incertidumbre geopolítica y un repunte de los precios del crudo en parte por la interrupción de tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, lugar de tránsito para petroleros y gasistas.

Ante este escenario, Corea del Sur señaló que está adoptando medidas para asegurar el suministro energético, dado que depende en gran medida de las importaciones de petróleo y gas natural licuado (GNL) procedentes de esa región.

El fabricante de semiconductores Samsung Electronics, valor de referencia local, caía un 1,5 %, aunque su principal competidor, SK Hynix, lograba avanzar alrededor del 0,32 %.

En el sector automotriz, el fabricante líder surcoreano, Hyundai Motor, registraba un descenso por encima del 1 % mientras su filial Kia se reducía más del 3 %.

LG Electronics, una de las mayores firmas de electrónica, descendía más del 4 %; y la energética Doosan Enerbility bajaba más del 4 %.

La firma de defensa Hanwha Aerospace se hundía arriba del 5,5 %, mientras que el astillero Hanwha Ocean reportaba una disminución aproximada del 7,6 % y su competidor HD Hyundai Heavy Industries una del 5,5 %.