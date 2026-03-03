El Kremlin descarta negociar con Ucrania en Abu Dabi debido al conflicto en Irán

"Es evidente que en estos días dudosamente se puede hablar de la posibilidad de esta reunión en Abu Dabi, por motivos comprensibles", afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

El representante del Kremlin señaló que informaría en cuanto se tome una decisión al respecto.

Tras la pasada reunión celebrada a mediados de febrero en Ginebra, Moscú y Kiev todavía no han acordado una fecha para la cuarta ronda de negociaciones con mediación de EE.UU.

A fines de febrero, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció que esta reunión se celebraría a principios de marzo en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).

Tras el comienzo el pasado sábado de los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán, éste respondió atacando las bases estadounidenses en los países vecinos del golfo Pérsico.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, prometió este lunes a los líderes de Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes y Baréin interceder ante Teherán para que se abstuviese de atacar infraestructura en territorio de estos países árabes.