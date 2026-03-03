El Nikkei cae un 2,29 % a la media sesión ante la crisis en Oriente Medio

En el descanso de la media sesión, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, perdía 1.329,97 puntos, hasta ubicarse en los 56.727,27 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, caía además un 2,24 %, o 87,28 puntos, hasta situarse en 3.811,14 unidades.

El parqué tokiota se vio afectado por segundo día consecutivo por la incertidumbre en Oriente Medio y el alza de los precios del petróleo tras el operativo conjunto de EE.UU. e Israel contra Irán que acabó el pasado fin de semana con la vida de su líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí.

Teherán ha prometido vengar la muerte del ayatolá y ha respondido con bombardeos contra Israel y varios países árabes en los que Washington tiene bases militares: Baréin, Jordania, Kuwait, Catar y los Emiratos Árabes Unidos.

Aunque la Bolsa de Tokio abrió la sesión con unas pérdidas moderadas, las caídas se precipitaron ante la preocupación por un aumento de la inflación a causa de la debilidad del yen y los elevados precios del crudo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El fabricante de vehículos Toyota se desplomaba un 5,91 % en la media sesión, y su rival Honda perdía un 2,77 %.

El gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank caía un 0,77 % y las empresas de defensa Mitsubishi Heavy Industries y su rival Kawasaki Heavy Industries encadenaban descensos, de un 4,19 % y un 4,81 % respectivamente.

El referente de la electrónica y el entretenimiento Sony caía un 4,81 %; mientras que en el sector de los semiconductores, Tokyo Electron se dejaba un 1,54 % y Advantest subía un 0,25 %.