El OIEA confirma daños en la instalación nuclear de Natanz pero sin peligro radiológico

El OIEA indicó en un mensaje en X que la planta de Natanz ya quedó "gravemente dañada" durante el conflicto de junio, en la denominada Guerra de los 12 días entre EEUU e Israel con Irán, y que, por el momento, el análisis no apunta a nuevos daños en el interior del complejo subterráneo.

"No se esperan consecuencias radiológicas y no se ha detectado un impacto adicional en la planta subterránea en sí, que fue gravemente dañada en el conflicto de junio", señala la agencia nuclear de la ONU, precisando que su valoración se basa en imágenes por satélite.

La confirmación de los daños, producto probablemente de ataques aéreos, aunque el OIEA no lo especifica, llega después de que el embajador de Irán ante esta agencia de la ONU, Ali Reza Najafi, asegurara el lunes en Viena que Israel y Estados Unidos habían atacado de nuevo la planta de Natanz.

En declaraciones a la prensa durante la Junta de Gobernadores del OIEA, el diplomático sostuvo que "una vez más" ambos países habían atacado "instalaciones nucleares pacíficas" de Irán.

Najafi calificó los bombardeos iniciados el sábado por la mañana de "ilegales, criminales y brutales" y acusó a Washington de recurrir a "mentiras, el engaño y la tergiversación" al atacar el país en medio de unas negociaciones y poco antes de una prevista reunión técnica en Viena.

El lunes el director general del OIEA, Rafael Grossi, dijo que no disponía de información que confirmara nuevos ataques contra instalaciones nucleares en Irán y reconoció que el organismo aún no había podido comunicarse con el regulador nuclear iraní.