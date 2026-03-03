El tenor peruano Juan Diego Flórez inaugurará el festival español de Mallorca

El programa de actuaciones se presentó hoy en Madrid y Flórez, estrella mundial de la lírica, figura como artista principal.

El tenor ofrecerá el viernes 31 de julio un repertorio centrado en piezas operísticas de Rossini y una selección de zarzuela, acompañado de la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares, el archipiélago al que pertenece Mallorca, con la dirección de Pablo Mielgo.

La organización destacó en un comunicado que la presencia del artista peruano refuerza el objetivo de consolidar Mallorca como polo de atracción para los aficionados a la música clásica, en un entorno natural protegido y con la arquitectura de la fortaleza, rehabilitada por Antonio Obrador.

El programa continuará el sábado 1 de agosto con un recital del célebre pianista checo Rudolf Buchbinder, quien interpretará obras de Mozart, Beethoven y Schubert en la sala de conciertos del recinto para un aforo reducido.

Como culminación, el domingo 2 de agosto ofrecerá una versión en concierto de la ópera 'Tosca', de Puccini, con las voces de la soprano noruega Lise Davidsen y el tenor italo-británico Freddie De Tommaso.