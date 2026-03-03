‘El yerno’, la nueva sátira política del mexicano Gerardo Naranjo, aterriza en Netflix

El largometraje, protagonizado por Adrián Vázquez, está escrito y producido por el estadounidense James Schamus, equipo al que se suma la casa productora Fabula de los hermanos Pablo y Juan de Dios Larraín, ambos referentes de la industria del cine chileno.

Según la plataforma de streaming, Vázquez interpretará a José Sánchez, un personaje ficticio que, tras una mala racha en los negocios, tomará la forma de un temido operador político conocido como ‘El Serpiente’.

A partir de los altibajos de la voz protagonista, la historia mostrará la contradicción trágica y a la vez cómica del “gran sueño mexicano”, que consiste en “querer triunfar a cualquier costo”.

“‘El yerno’ explora como línea narrativa la traición como una práctica generalizada en este país. La cinta es una provocación para analizar una realidad igualmente ridícula y contradictoria”, relato Naranjo en declaraciones a Netflix.

Por su lado, Schamus, destacó sus ganas de volver a México, luego de haber participado en la miniserie ‘Somos’ en 2021 junto con la escritora mexicana Fernanda Melchor.

“Desde que terminamos ‘Somos’, he soñado con volver a México, con la esperanza de poder experimentar de nuevo esa misma energía, talento y calidez. Con ‘El yerno’, ese sueño se hizo realidad”, señaló Schamus, quien es parte del equipo de guionistas conformado también por Gabriel Nuncio y Alexandro Aldrete.

El guionista describió el filme como una aventura “absurda y desquiciada” que se traducirá en una tragicomedia.

“Es una nueva aventura y una explosión aún más grande de creatividad mexicana. Así que, aunque el ‘gran sueño mexicano’ de nuestros personajes se convierta en una tragicomedia bastante absurda y desquiciada, para mí ha sido un sueño sencillo y maravilloso”, subrayó.

El elenco también está conformado por Jero Medina (‘Me late que sí), Verónica Bravo (‘Backdoor’), el dramaturgo David Gaitán, entre otros intérpretes mexicanos.