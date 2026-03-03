Encuentran muerta a mujer alemana y a sus seis perros en una vivienda de Paraguay

Las autoridades acudieron el lunes hasta la residencia, luego de que sus vecinos alertaron que no vieron salir a la mujer desde el viernes pasado, declaró el jefe de la comisaría de la localidad de Mboi'y, Fulgencio Galeano.

El jefe policial indicó que el personal de criminalística "encontró un frasco" de una sustancia y una nota escrita a mano en la que se detalla las supuestas razones por las que la mujer presuntamente bebió el contenido.

"Se trataría de un envenenamiento", refirió el comisario, quien puntualizó que el cadáver debe ser sometido a una autopsia para determinar las causas del deceso.

Galeano descartó la hipótesis de un robo, al señalar que hallaron en la casa "cosas de valor" y no notaron signos de violencia en puertas o ventanas.

El hecho fue comunicado a la Embajada de Alemania en Paraguay, según la Policía.