Es falso que Irán haya admitido ser el autor del ataque a una escuela femenina en Minab

Publicaciones en redes sociales aseguran que miembros de la Guardia Revolucionaria iraní atacaron por error este sábado una escuela de primaria femenina en Minab (al sur de Irán).

Los mensajes aluden a una publicación en un canal de Telegram, supuestamente relacionado con el régimen iraní, en la que se afirma que un misil de la Guardia Revolucionaria impactó contra el centro escolar.

HECHOS: No es cierto que las autoridades iraníes hayan admitido haber atacado por error la escuela de niñas al sur del país, el mensaje que circula por redes sociales como prueba de ello fue publicado por un canal de Telegram sin relación con el régimen del país persa.

El citado mensaje fue publicado en un canal de Telegram llamado Radio Gilan, el sábado 28 de febrero, cuando las autoridades iraníes denunciaron que una escuela fue bombardeada durante los ataques de Estados Unidos e Israel.

El canal no aporta ni pruebas ni cita las fuentes de su afirmación. En la descripción, se define como un perfil sobre actualidad de Irán, pero no indica que tenga relación con el régimen de ese país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, el perfil especializado en OSINT Geoconfirmed califica este perfil como "abiertamente anti-régimen". En sus redes sociales, Radio Gilan comparte contenidos contra las autoridades iraníes.

Tras el ataque, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, calificó el acto de "bárbaro".

"El martirio de docenas de estudiantes inocentes tras el cobarde ataque de los agresores estadounidenses y sionistas contra centros civiles duele en los corazones de todo el pueblo iraní", dijo Pezeshkian en un comunicado, sin mencionar la posibilidad de que el bombardeo fuera consecuencia de un misil de la Guardia Revolucionaria.

Varias imágenes verificadas por EFE Verifica y otros medios internacionales confirman que, efectivamente, el centro escolar fue atacado este sábado, día lectivo en Irán.

Las autoridades iraníes aseguran que en el bombardeo han muerto, al menos, 148 personas, la mayoría niñas, aunque EFE Verifica no ha podido corroborar de forma independiente esa cifra.

En redes sociales han circulado imágenes tras el ataque en las que se ve a personas tratando de rescatar a las víctimas y material escolar cubierto con sangre entre los escombros.

Agencias de noticias iraníes han difundido imágenes de los cuerpos de varias víctimas dentro de bolsas para cadáveres.

En definitiva, no es cierto que las autoridades iraníes hayan dicho que la Guardia Revolucionaria bombardeara por error la escuela. Se trata de un mensaje de una plataforma que no aporta prueba de sus afirmaciones y sin relación con el régimen iraní.