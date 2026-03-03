España insta a Trump a respetar la legalidad si quiere revisar la relación bilateral

Fuentes del Ejecutivo español salieron así al paso de las declaraciones de Trump en las que aseguró que va a "cortar todo el comercio con España" por su postura en relación a la ofensiva contra Irán y dijo que "no quiere tener nada que ver" con el país tras la negativa del Gobierno español a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares contra Teherán.

También afirmó que España ha sido "un socio terrible" de la OTAN y advirtió que "nadie" le dirá que no puede usar sus instalaciones.

El Gobierno de Pedro Sánchez recalcó que España es un miembro clave de la OTAN, que cumple con sus compromisos y contribuye de forma destacada a la defensa del territorio europeo.

De la misma forma, las fuentes citadas subrayaron que se trata de una potencia exportadora de la Unión Europea y un socio comercial fiable para 195 países del mundo, entre ellos Estados Unidos, con quien aseguran que se mantiene una relación comercial histórica y mutuamente beneficiosa.

Por ello recalcaron que si la administración norteamericana quiere revisar esa relación, deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Estados Unidos.

España, aseguraron, cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos, ayudar a los sectores que pudieran verse afectados, y diversificar cadenas de suministro.

En todo caso, explicaron que la voluntad del Gobierno es y será siempre trabajar por el libre comercio y la cooperación económica entre países, desde el respeto mutuo y el cumplimiento de la legalidad internacional, ya que aseguraron que lo que la ciudadanía pide y merece es más prosperidad, no más problemas.