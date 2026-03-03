España no espera "ninguna consecuencia" de que EE.UU. no pueda usar sus bases

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, insistió en que son bases militares "de soberanía española" y pueden ser utilizadas en el marco del tratado con Estados Unidos, por lo que no hay nada "extraño y sorprendente" en la posición del Ejecutivo.

Según apuntó en una rueda de prensa, no ha hablado con ningún representante de la Administración estadounidense ni ha habido "quejas".

El compromiso de España con la seguridad euroatlántica "está fuera de toda duda", recalcó antes de recordar la presencia de fuerzas españolas en el Báltico, en el Líbano o en Irak.

Por otro lado, el jefe de la diplomacia española tachó de "absurdo y ridículo" el planteamiento de su homólogo israelí, Gideon Saar, que se preguntó en redes sociales qué hará el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sin Nicolás Maduro (Venezuela) y Alí Jameneí (Irán), el primero apresado por EE.UU. y el segundo muerto en el ataque del sábado pasado.

Por el contrario, Albares calificó de "coherente" la política exterior española, que defiende los mismos principios en Ucrania, en Gaza, en Venezuela, en Groenlandia y en Irán.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A su juicio, esos comentarios "se descalifican por sí mismos", ya que España siempre defiende la paz, la estabilidad mundial, el Derecho internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas.

En ese contexto, garantizó que España no está sola y que la postura que defiende el Gobierno representa "el sentimiento abrumadoramente mayoritario" de los españoles y del mundo.

Albares recordó que también se dijo que España iba sola cuando reconoció el Estado palestino en 2024, en aquella ocasión con Irlanda y Noruega, o denunció los bombardeos israelíes sobre Gaza: "Luego resultó que no íbamos solos. Éramos los primeros y estábamos liderando una inmensa mayoría que venía después con nosotros".

Habló de la coherencia de España por defender siempre, aseguró, un orden internacional basado en reglas en vez de "la ley de la selva", y puso el foco en el "salto inmenso", tanto cualitativa como cuantitativamente, que supone esta crisis bélica.

Las consecuencias que va a tener en la zona son "imprevisibles" e incluso "más allá", cuando la guerra y la inestabilidad se están extendiendo "a todo Oriente Medio", describió.

Sobre Francia, Albares apuntó que su presidente, Emmanuel Macron, no ha hecho propiamente un "ofrecimiento" de un paraguas nuclear francés para Europa y recordó que España siempre ha sido partidaria del control y reducción del armamento nuclear más que de contribuir a su desarrollo.