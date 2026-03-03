España suma 97.004 nuevos empleos en febrero pero el desempleo sube en 3.584 personas

Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en febrero subió sobre todo el empleo en educación, hostelería, y construcción.

En el último año, el mercado laboral español ganó 474.482 trabajadores, una tasa del 2,24 %; mientras que el desempleo se redujo en 150.803 personas, un 5,81 % menos, lo que deja el total en esos 2,44 millones, el nivel más bajo en este mes desde 2008, antes de que comenzara la crisis económica, según destaca el Ministerio de Trabajo.

En el empleo, la Seguridad Social subraya que, si se descuenta el efecto del calendario, la afiliación roza los 22 millones de personas.

Por sexo, el empleo avanzó algo más entre los hombres, con 51.022 afiliados más de media, hasta los 11,4 millones; mientras que entre las mujeres se sumaron 45.983 afiliadas, hasta los 10,2 millones.

En cuanto a los trabajadores autónomos, sumaron 7.868 afiliados en febrero, hasta los 3.414.614.

En el desempleo, por sectores, se redujo en la construcción, la industria y la agricultura, mientras que aumentó en los servicios y, sobre todo, entre el colectivo sin empleo anterior.

Aumentó entre las mujeres, con 4.130 más, aunque sigue estando en niveles mínimos (1.473.413 desempleadas); mientras que entre los hombres se redujo en 546 y se mantuvo por debajo del millón (969.233 desempleados).

El desempleo de los jóvenes menores de 25 años llegó hasta 189.408 personas, la cifra más baja registrada en un mes de febrero de la serie histórica.