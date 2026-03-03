Exministro peruano Daniel Urresti sale de prisión y anuncia que participará en elecciones

Urresti, un general retirado del Ejército que fue ministro del Interior en el Gobierno del presidente Ollanta Humala (2006-2011) y luego dos veces candidato presidencial en 2016 y 2021, quedó en libertad tras haber pasado cerca de tres años en prisión por el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988, cuando ejercía de jefe militar.

El 20 de febrero, el Tribunal Constitucional consideró que Urresti fue condenado por delitos que ya habían prescrito y señaló que las disposiciones del Estatuto de Roma (1998) no son aplicables de manera retroactiva.

Este martes, Urresti salió de prisión y acudió directamente a la sede del partido derechista Podemos Perú, formación a la que pertenece desde 2018 y con la que fue candidato a la Presidencia en 2021, donde fue recibido entre vítores.

"Regreso físicamente a Podemos Perú pero mentalmente nunca me fui, estos tres años han sido un pequeño paréntesis en mi vida política. Regreso para quedarme, para apoyar esta campaña presidencial de Podemos", dijo Urresti.

El candidato presidencial de Podemos, el empresario y legislador José Luna, celebró ante los simpatizantes la vuelta de Urresti y anunció que este será el ministro del Interior si gana las elecciones convocados para abril, pese a que los últimos sondeos le dan una intención de voto del 3 %.

En este sentido, Urresti afirmó que sería un honor volver a asumir el puesto de ministro de dicha cartera y sostuvo que ya tiene listo un plan se seguridad ciudadana para enfrentar el auge de la criminalidad que ha trabajado desde prisión.

Apuntó que la sentencia de 12 años de prisión en su contra es "la más vergonzosa en las últimas décadas" puesto que, según sus palabras, los jueces prefirieron la política e ideología antes de la Justicia y se le condenó "sin una sola prueba".

Reiteró que los tres años que ha pasado en prisión han sido un paréntesis que le ha permitido reflexionar y regresar "con mas fortaleza que nunca" para servir a su país.

Los hechos por los que el político fue condenado se remontan al 24 de noviembre de 1988, cuando Urresti era jefe de inteligencia de un cuartel militar en la región andina de Ayacucho, la más convulsa del conflicto armado interno (1980-2000) contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Ese día, el periodista Bustíos fue emboscado en un paraje rural mientras se encontraba investigando el asesinato de una mujer presuntamente cometido por Sendero Luminoso, y tras el ataque su cuerpo fue destruido con una granada.