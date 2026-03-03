Francia prepara vuelos para repatriar a sus ciudadanos vulnerables en Oriente Medio

"Nos estamos preparando para fletar vuelos para que las personas más vulnerables, aquellas que merecen estar acompañadas, puedan, si es necesario, beneficiarse de ellos", declaró el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, a la televisión BFMTV.

El jefe de la diplomacia francesa señaló que hay 400.000 franceses en la docena de países implicados en el conflicto de Oriente Medio, la gran mayoría residentes, pero también que tienen identificados a "más de 25.000" que se han registrado como de paso, y afirmó que para ellos van "a facilitar su retorno a Francia desde que sea posible".

Barrot señaló que incluso, en los casos en los que no sea posible organizar vuelos, se está estableciendo el desplazamiento por vía terrestre de esas personas a países donde el espacio aéreo está abierto.

Así, dijo, Francia ha desplegado equipos consulares en las fronteras entre Israel, Egipto y Jordania, que han facilitado el paso de ciudadanos franceses que desean salir por tierra y luego tomar un vuelo desde los aeropuertos egipcios o jordanos.

Igualmente, los ciudadanos franceses que desean salir de los Emiratos Árabes Unidos podrán hacerlo en las fronteras con Omán y Arabia Saudí, dos países cuyo espacio aéreo permanece abierto hasta el momento, apuntó el ministro.