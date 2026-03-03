Grecia instala misiles antiaéreos en la isla de Cárpatos tras ataque de Hizbulá a Chipre

Esa medida se produce en el marco de un "fortalecimiento preventivo" de las defensa aérea griega, según han informado fuentes anónimas de las Fuerzas Armadas citadas por varios medios griegos, incluida la emisora pública ERT.

En la noche del domingo al lunes la base británica de Akrotiri, en Chipre, fue atacada con drones de fabricación iraní que despegaron desde el Líbano, donde opera el grupo chií libanés Hizbulá, aliado de Irán y considerado terrorusta por la Unión Europea.

Cárpatos es una de las islas griegas más cercanas a Oriente Medio, a unos 550 kilómetros al oeste de la isla de Chipre.

Los Patriot estadounidenses son un sistema antiaéreo móvil de con un alcance máximo de ataque de unos 150 kilómetros con capacidad de interceptar aviones de combate, drones, misiles de crucero, así como misiles balísticos y de atacar simultaneamente hasta nueve objetivos.

Grecia ya ha enviado cuatro cazas F-16 a Chipre para reforzar la seguridad aérea de la isla mediterránea.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, se espera que mañana, miércoles, lleguen a Chipre las fragatas griegas 'Psara' y 'Cimón', esta última llamada así en honor a 'Cimón de Atenas', un general ateniense que luchó contra los persas en la batalla naval de Salamina y en Chipre.

Esta fragata esta equipada con misiles antiaéreos Aster-30, mientras que 'Psara' está equipada con un sistema anti-drones C-UAS que ya ha sido probado en operaciones en el Mar Rojo.