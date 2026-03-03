Hong Kong refuerza control sobre el cine independiente con nuevas cláusulas de seguridad

El concurso, gestionado por el Centro de Artes de Hong Kong, reabrió sus inscripciones este domingo después de una suspensión de diecisiete meses, condicionando la participación a que las obras no vulneren la legislación de seguridad nacional vigente en la región semiautónoma.

Esto supone un cambio de calado para un evento históricamente asociado a propuestas experimentales y narrativas críticas.

El relanzamiento se produce después de que la institución organizadora anunciara en septiembre de 2024 una pausa estratégica destinada a redefinir su orientación y revisar sus criterios de programación, en medio de una creciente presión política sobre la esfera cultural de la ciudad, que abarca desde la edición de libros hasta las artes escénicas.

La edición renovada del certamen llega acompañada de unas nuevas bases que introducen un control previo reforzado sobre los creadores, quienes están obligados a declarar formalmente su acatamiento tanto de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en 2020 como de la Ordenanza de Salvaguarda aprobada en 2024 para desarrollar la norma en el ámbito local.

Estas disposiciones tipifican conductas como secesión, subversión, terrorismo o connivencia con fuerzas extranjeras, delitos que pueden acarrear penas máximas de cadena perpetua, así como medidas cautelares que incluyen la congelación de bienes, la restricción de movimientos y amplios poderes de registro e investigación por parte de las autoridades.

En virtud de este marco jurídico, el Centro de Artes remitirá todas las obras inscritas a la Oficina para la Administración de Películas, Periódicos y Artículos, organismo responsable de supervisar el contenido audiovisual y emitir los certificados necesarios para la exhibición pública en la excolonia británica.

Una de las principales novedades del reglamento consiste en separar la evaluación artística de la posibilidad de exhibición, de modo que si un título no obtiene la aprobación del regulador no podrá proyectarse en las salas del festival, aunque mantendrá la opción de competir por los premios del jurado, lo que busca preservar la integridad competitiva del evento.

La evolución del concurso se inscribe en una transformación más amplia del panorama cultural hongkonés, donde la censura ha impactado en ediciones previas del propio festival y en otras convocatorias.

En 2022, la directora local Erica Kwok retiró su cortometraje 'The Dancing Voice of Youth' tras la exigencia de suprimir escenas consideradas potencialmente incitadoras al odio contra el Ejecutivo, mientras que la taiwanesa Tseng Wen-chen declinó exhibir su documental 'The Lucky Woman' al negarse a eliminar imágenes de protestas sociales.

En paralelo, cineastas como Kiwi Chow denunciaron de forma reiterada la imposibilidad de estrenar en la ciudad determinadas obras calificadas como lesivas para la soberanía del Estado, pese a que esas mismas películas han circulado sin trabas en otros mercados internacionales.