Indonesia aumentará la importación de crudo desde EEUU por el conflicto en Oriente Medio

El ministro indonesio de Energía, Bahlil Lahadalia, señaló que alrededor de un cuarto del crudo y casi un tercio del gas licuado de petróleo (GLP) que entra en su país procede de países que se encuentran en Oriente Medio.

"El escenario actual es que la demanda de crudo que importamos de Oriente Medio la redirigiremos a Estados Unidos para asegurar su disponibilidad", afirmó el ministro durante una rueda de prensa, sin aportar más detalles.

El comentario se produce después de que un general de la Guardia Revolucionaria iraní dijera en una entrevista en la televisión estatal iraní que no dejarán pasar "ni una gota de petróleo" por el estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del comercio mundial de petróleo.

El mercado global del petróleo afronta un escenario crítico a medida que se intensifica la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, según algunos expertos, que prevén que el Brent podría superar los 120 dólares el barril si Teherán logra bloquear el tránsito por el estrecho de Ormuz de forma prolongada.

Yakarta también indicó que vigila el impacto del aumento del precio del crudo en el gasto en subsidios a los combustibles, afirmó Bahlil.

El ministro aseguró que Indonesia, la mayor economía del Sudeste Asiático, cuenta con reservas de combustible para más de 21 días -el estándar mínimo nacional- y que trabaja para ampliar su capacidad de almacenamiento para cubrir un periodo de hasta tres meses.