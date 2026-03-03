Inmigrante latina baleada en Chicago por el ICE se presenta en audiencia en el Senado

En una audiencia ante el Comité Judicial en Washington, la secretaria dijo que desconocía detalles del incidente ocurrido el 4 de octubre en Chicago, y si el agente responsable seguía en servicio.

Martínez estuvo de pie, justo detrás de Noem, cuando la funcionaria dijo desconocer un hecho que acaparó titulares nacionales, lo que se convirtió hoy en objeto de un tenso interrogatorio por parte del senador Richard Blumenthal.

Blumenthal describió cómo Martínez se dirigía a donar ropa a su iglesia cuando se vio involucrada en un accidente de tráfico con agentes de la Patrulla Fronteriza, lo que provocó que uno de ellos saliera furioso y disparara contra su vehículo en movimiento, "hiriéndola cinco veces".

"Casi se desangra", dijo Blumenthal. "¿No estaría de acuerdo en que dispararle a Miramar Martínez cuando iba a donar ropa a su iglesia, siendo ciudadana estadounidense de Chicago, está mal?".

"Señor, desconozco la situación, el caso", respondió Noem. "Lo investigaré".

Blumenthal interrumpió a Noem, diciendo: "Bueno, me alegra que lo investigue", antes de relatar cómo Martínez fue acusada de agredir a agentes en un caso que fue desestimado en el tribunal "por ser inventado".

El senador divulgó imágenes de mensajes de texto que el agente que disparó envió a colegas y familiares, incluyendo uno que decía: "Disparé cinco tiros y tenía siete agujeros. Anoten eso en su lista, chicos".

"¿Se une a mí para condenar a ese agente?", le preguntó Blumenthal a Noem. "Señor, desconozco los detalles de esa situación", respondió.

"No sé por qué no puede unirse a mí para decir que estuvo mal dispararle a Miramar, casi causarle la muerte y luego presumir de ello. ¿No estaría de acuerdo conmigo en que estuvo mal?", insistió Blumenthal.

Blumenthal también mencionó otro mensaje de texto del agente involucrado, Charles Exum, que se hizo público, en el que se le decía a sus colegas que todos sus jefes lo habían apoyado después del tiroteo, incluyendo al comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, Noem y "el propio jefe", que, según Blumenthal, se refería "presumiblemente al presidente Trump".

El senador le preguntó varias veces a Noem sobre si Exum seguía en el cargo y portaba un arma, a lo que Noem respondió que no podía responder.

"Creo que a los estadounidenses les resultaría absolutamente aterrador que ese agente siga en el cargo portando un arma, y el hecho de que no pueda decirme que lo destituirá", dijo Blumenthal.

Al final del intercambio, Blumenthal le ofreció a Noem la oportunidad de decirle algo directamente a Martínez, pero Noem no respondió.

Tras la audiencia, el abogado de Martínez dijo en un comunicado que las afirmaciones de Noem son "más alarmantes que la negativa de su agencia a investigar las acciones ilegales de Exum".

"Ella es la jefa del DHS y uno de sus agentes intentó matarme, ciudadana estadounidense, en las calles de Chicago. Esto se reportó en todos los medios nacionales durante meses", dijo Martínez.

La hispana también señaló que las pruebas presentadas en su caso demuestran que Noem sí sabía del tiroteo y le exigió que el FBI investigue a Exum "por su intento de ejecución".