Irán asegura que EEUU e Israel atacaron la sede de la policía diplomática

En la rueda de prensa semanal, celebrada en una escuela bombardeada de Teherán, Baghaei aseguró que en los ataques realizados desde el sábado también se bombardeó el edificio de la Policía, aunque no dio detalles del ataque, ni de víctimas ni de daños.

El objetivo, según el portavoz, fue el de dejar "embajadas indefensas" y provocar que Irán "traicione la diplomacia" para que dé la imagen de que el país "no cree en el negociación ni el diálogo y solo quiere rendición y dictadura".

"Las mismas personas que atacaron a la policía diplomática no dudarán en planear operaciones de falsa bandera para atacar instalaciones diplomáticas en los países de la región, con el fin de acumular acusaciones contra Irán y expandir su guerra", acusó el portavoz de Exteriores iraní, citado en la agencia oficial de noticias IRNA.

Además, volvió a negar que Irán no haya aceptado las propuestas en las negociaciones, alegando que nunca estuvieron sobre la mesa temas como el desarme nuclear.