Irán prohíbe la exportación de alimentos para priorizar el abastecimiento interno

La decisión del gobierno apunta a "priorizar el abastecimiento de bienes básicos, sensibles y esenciales que la población necesita debido a la situación actual del país", señaló la agencia vinculada con la Guardia Revolucionaria.

La medida anunciada rige "hasta nuevo aviso", según Tasnim.

Los problemas de la inflación y los precios en el mercado local fueron fuente de las protestas que se iniciaron en diciembre del año pasado y que acabaron en una dura represión en la que murieron miles de manifestantes.

Irán cumple el cuarto día de combates desde que el sábado Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra la República Islámica que han desembocado en una guerra que afecta a toda la región y ha reactivado el conflicto en el Líbano.