Israel bombardea la oficina presidencial y un complejo gubernamental en Teherán

"Anoche, la Fuerza Aérea lanzó un ataque contra edificios gubernamentales y de seguridad dentro del complejo de comando del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán", afirma un comunicado castrense sobre el ataque.

Estas instalaciones están situadas a tan solo cientos de metros del complejo donde fue asesinado el sábado el líder supremo, Alí Jamenei, junto a otros oficiales.

Los bombardeos de anoche tuvieron como objetivo la Oficina presidencial, pero también la sede del Consejo Supremo de Seguridad Nacional; la entidad encargada de la toma de decisiones en materia de seguridad del régimen.

En total, el Ejército israelí ha atacado aproximadamente 600 objetivos en Irán, según su propio recuento. Y en su otro frente, el Líbano, asegura haber atacado en el último día "más de 160 objetivos" de Hizbulá en el sur del país, donde además ha profundizado su invasión terrestre.

Teherán concentra el 56 % de los ataques registrados, seguida de las provincias de Kurdistán (oeste) y Hormozgan (sur), en el estrecho de Ormuz.

Entre los objetivos alcanzados figuran instalaciones militares, edificios residenciales y el muelle Shahid Bahonar, en Bandar Abás, ciudad portuaria del sur de Irán situada en la provincia de Hormozgan, a orillas del golfo Pérsico y del estrecho de Ormuz.

Según la Media Luna Roja Iraní, al menos 787 personas han muerto en la República Islámica, incluidas 180 en un ataque contra una escuela.

En Israel han muerto diez personas (una en Tel Aviv y otras nueve en Beit Shemesh, ambas en el centro del país), de acuerdo con los datos de los servicios de emergencias.