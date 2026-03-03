Israel bombardea la radio Al Nour, de Hizbulá, después de alcanzar su televisión Al Manar

"Cazas israelíes atacaron esta mañana el edificio de la estación de radio Al Nour", informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), mientras imágenes difundidas por medios locales muestran importantes daños sobre todo en la planta baja del inmueble.

El bombardeo se produjo después de que ya durante la noche fuera alcanzada Al Manar, también ubicada en barrio del Dahye, en el extrarradio beirutí.

La oficina de relaciones con la prensa de Hizbulá condenó ambas acciones en un comunicado, en el que las calificó de "barbáricas y destructivas".

"El enemigo israelí, temeroso de la voz continuada de la verdad en la prensa y las plataformas de resistencia que enfrentan sus crímenes y violaciones, está engañado si piensa que destruir edificios puede silenciar la voz de la resistencia y apagar su llama", reza la nota.

El departamento del movimiento chií recordó que el Estado judío ya atacó tanto Al Manar como Al Nour durante la guerra de 2006 entre ambos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Israel ha lanzado un gran número de bombardeos contra el Dahye, además de contra el sur y el este del Líbano, desde que la madrugada del lunes iniciara una cruenta ofensiva área en respuesta a un ataque de Hizbulá contra un objetivo militar en el norte del territorio israelí.

Los bombardeos han alcanzado a presuntos miembros de Hizbulá, infraestructura del grupo o sedes de una institución financiera afiliada a él, entre otros.