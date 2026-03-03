Israel mata en Teherán al reemplazo del líder de la Fuerza Quds iraní para el Líbano

"La Fuerza Aérea israelí, guiada por la inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), atacó y eliminó al comandante temporal del Cuerpo Libanés de la Fuerza Quds Iraní, Daud Ali Zadeh, en Teherán", recoge el texto.

Zadeh sustituía a su vez a Hassan Mahdabi, fallecido en otro ataque israelí.

"Ali Zadeh, que era el equivalente a un general de brigada, era el comandante iraní de mayor rango a cargo del Líbano", sigue el Ejército. A su cargo le atribuyen garantizar el contacto entre Irán e Hizbulá, así como apoyar el desarrollo del grupo chií.

El Ejército israelí atribuye personalmente a Ali Zadeh comandar el cuerpo de armas estratégicas de la Fuerza Quds y apoyar el envío de armas a las milicias aliadas de Irán y contribuir al rearme de Hizbulá tras su guerra con Israel en 2024.

En un comunicado posterior, el portavoz en árabe del Ejército de Israel llamó a los representantes de Irán en el Líbano a "abandonar inmediatamente" el país "antes de ser atacados".

"El Ejército no tolerará ninguna presencia del régimen terrorista iraní en territorio libanés", dijo en el comunicado el portavoz en árabe de las fuerzas armadas, Avichay Adraee, quien utilizó el ejemplo de la muerte de Ali Zadeh en Teherán.

El Ejército dio 24 horas a estos representantes de la República Islámica para abandonar el Líbano, tras lo que "ninguna localización" en el país "será considerada un lugar seguro para el personal del régimen iraní", al tiempo que advirtió de que las fuerzas armadas atacarán cualquier localización en la que se encuentren.