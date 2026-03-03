Israel prevé abrir su espacio aéreo el miércoles noche para repatriar israelíes

Según indicó el Canal 12 israelí, el aeropuerto de Ben Gurión cercano a Tel Aviv podrá recibir entre 8.000 y 9.000 pasajeros al día.

"Nuestra misión es devolver a los israelíes de forma segura, abriremos el espacio aéreo de manera medida", dijo en una rueda de prensa recogida por medios la ministra de Transportes, Miri Regev, quien añadió que este plan estará sujeto a la situación de seguridad.

Según dicho plan, Ben Gurión operará las 24 horas del día y se abrirá de forma controlada. Durante las primeras 24 horas, se permitirá la entrada de un avión de pasajeros por hora con capacidad para unos 200 pasajeros, posteriormente serán dos aviones por hora.

Se estima que tomará entre una semana y diez días repatriar a las decenas de miles de israelíes varados en el extranjero, suponiendo que no haya cambios en las cuestiones de seguridad, informó el diario Times Of Israel.

El espacio aéreo de Israel lleva cerrado desde el pasado sábado, cuando comenzaron los ataques conjuntos de este país y de Estados Unidos contra Irán.