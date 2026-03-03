La Bienal de Venecia renueva a Alberto Barbera como director de la Mostra hasta 2028

El Consejo de Administración de la Bienal de Venecia, presidido por Pietrangelo Buttafuoco, confirmó este martes a Barbera en el cargo, prolongando así una gestión que lidera de forma ininterrumpida desde 2012 y que ya desempeñó en una etapa anterior entre 1998 y 2001.

La decisión se ha comunicado antes de que expire su actual mandato tras la 83ª edición de la Mostra, que se desarrollará del 2 al 12 de septiembre de 2026.

La renovación está motivada "en consideración a los resultados obtenidos en la reconocida calidad de las selecciones, en el descubrimiento y el lanzamiento internacional de nuevos talentos, en la difusión y el crecimiento de la cultura cinematográfica y en la ampliación del público", según el comunicado de la Bienal.

Bajo su mando, la Mostra se ha consolidado como la plataforma de lanzamiento predilecta para las películas que aspiran a los premios Oscar.