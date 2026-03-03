La bolsa de São Paulo cae un 3,7 % ante el impacto económico de la guerra en Oriente Medio

El Ibovespa, índice de referencia del parqué paulista, bajó hasta los 182.270 puntos básicos, pese a que la víspera cerró con una leve alza del 0,28 %.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 1,71 % frente al dólar, cotizado a 5,253 reales para la venta y 5,254 para la compra en el tipo de cambio comercial brasileño.

Frente a las turbulencias geopolíticas, los inversionistas se apresuraron a comprar activos refugio como la moneda estadounidense o el oro.

Los bombardeos de EE.UU. contra Irán, así como la amenaza de la nación persa de incendiar los barcos que intenten cruzar el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte de la producción petrolera mundial enviada por vía marítima, han provocado un aumento brusco del precio del crudo.

Los futuros del barril de Brent, referencia para el mercado internacional, subían un 7,18 % esta mañana y superaban los 83 dólares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aunque esta situación ha beneficiado a las acciones de la petrolera estatal brasileña Petrobras, los mercados temen que la subida del crudo afecte negativamente la inflación y haga que el Banco Central de Brasil postergue o reduzca el ritmo de recortes en las tasas de interés, hoy en el 15,0 % anual.