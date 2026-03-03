La "desaceleración de la economía nacional" preocupa a la oposición uruguaya

Así lo indicó en una conferencia de prensa Álvaro Delgado, presidente del Directorio del Partido Nacional, quien señaló que la entrada en vigor del acuerdo UE-Mercosur genera oportunidades que el país suramericano debe aprovechar.

"Es un acuerdo importante que genera una gran oportunidad hacia afuera para poder exportar, generar innovación, poder generar empleo, pero también es una buena oportunidad para adentro. Puede ser esa gran oportunidad que estamos esperando para tomar las medidas vinculadas a la competitividad", dijo.

"No vemos que el Gobierno esté haciendo o por lo menos poniendo el énfasis necesario para generar las condiciones de competitividad y sobre todo de trabajo y de empleo", añadió Delgado, quien en 2024 fue derrotado por Orsi en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Los representantes de los partidos se reunieron en esta jornada para analizar este y otros temas, un día después de que el mandatario se presentara ante la Asamblea General a rendir cuentas sobre su primer año de mandato.

La oposición también analizó las medidas en seguridad y criticó la "inacción" y la "ausencia del sentido de la urgencia" por parte del Gobierno, según indicó el senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda.

"El gobierno debe reaccionar. Vamos a estar monitoreando de cerca la gestión en seguridad pública", informó.

El tercer tema que estuvo sobre la mesa este martes fue la sequía que atraviesa el país suramericano.

Por su parte, el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, informó que la Coalición Republicana enviará a Orsi una carta solicitando una revisión de la construcción de la represa de Casupá, la medida impulsada por el Gobierno para asegurar el abastecimiento de agua potable.