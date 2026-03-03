La diseñadora española Ana Locking exhibe una "mirada al alma" en sus 30 años en la moda

Son diseños que no se limitan a la estética, que trascienden a un espacio social comprometido en el que se mueve como pez en el agua porque vincula su creación a la reivindicación, como constata la exposición 'Ana Locking. Nostalgia/Utopía', que abrirá sus puertas del 4 de marzo al 12 de julio en la sala Canal de Isabel II de Madrid.

Alberto Gonper, mano derecha y pareja de Locking, es el comisario de esta retrospectiva que discurre por temáticas como la Hermandad Prerrafaelita, el mundo vegetal, el paisaje lunar o el sueño americano, y en la que no faltan bocetos y una obra audiovisual de la artista.

"Desde el principio es una mirada al alma, bucear en lo que soy, reuniendo 30 años en el mundo de la moda", señaló Locking este martes a EFE.

Ni Locking ni Gonper tuvieron en mente reflejar su carrera de una forma cronológica. "Queríamos trasladar lo que nosotros somos: emoción pura", explicó la diseñadora, Premio Nacional de Moda 2020, durante la presentación de la exposición.

Un camino vinculado a su amor al cine, de ahí su manera de contar con 'storytelling', "un viaje con el que contamos la historia de la firma", detalló Gonper.

La diseñadora aseguró que se ha dejado la vida en la moda, un proceso con "mucho sacrificio" en el que se ha entregado "al 200 por cien".

"Pero ha sido reconfortante", dice y habla en plural queriendo demostrar que sus éxitos han sido una labor de equipo. "Hemos tenido tenacidad y empeño para sacarlo adelante".

Ana Locking (Toledo, 1970) recuerda con cariño sus primeros pasos en la moda al frente de Locking Shocking y cómo ha crecido como diseñadora. Hay diseños de colecciones clave como 'Reentry', además de 'Doppelgänger' y 'Antihero' o 'Realness'.

Sin olvidar 'Spinning Destiny', 'Under Beauty' o 'Fear', entre otras que articulan territorio emocional, todas ellas expuestas en cajas de embalaje dispuestas para emprender el tránsito a otra etapa.

Un recorrido en el que dialoga con artistas como Gavin Turk, Mark Geller, Andy Warhol, Juergen Teller, Damien Hirst o Louise Bourgeois, revelando afinidades, obsesiones y cruces disciplinares, con piezas fotográficas y artísticas, y curiosidades como el dólar firmado por Warhol que compró en una subasta.

Afirma que la exposición supone un antes y un después, "es como reconstruirse" en un recorrido con mucha implicación emocional.

Para la creadora vestirse es un acto de afirmación, la rareza y la excentricidad muestran esa necesidad y para ella es el lugar desde el que crear y resistir.

Medalla de Oro de las Bellas Artes, Ana Locking vistió a la reina de España, Letizia, para una cena de gala con el presidente de Portugal en 2018, con un diseño en azul Klein cuajado de perlas, con sisa y mangas abiertas, una pieza presente en la exposición y cedida por la Casa Real.

También se exhibe la capa que utilizó el cantante colombiano Maluma en el videoclip 'Medellín' junto a Madonna.

Hace tiempo que dejó las pasarelas, -dice que lo echa de menos sin poner fecha de vuelta-, y se ha dedicado a la creación de vestuario artístico.

Esta exposición cierra una "etapa sin dejar de ser otra persona. Es un momento e inflexión y de transformación", afirmó Locking frente a diseños actuales, con perfección en la costura, imaginación e innovación de los materiales.