La Guardia Revolucionaria de Irán dice haber atacado un buque destructor de EE.UU.

La información, recogida por la agencia iraní Fars, especifica que la operación la llevó a cabo la fuerza naval de la Guardia Revolucionaria, que disparó misiles contra la embarcación de EE.UU. a 650 kilómetros de distancia de la costa del país persa.

Según el comunicado, el destructor estaba abasteciéndose de combustible de otro barco estadounidense, y el ataque provocó incendios en la cubierta de ambas naves.

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque coordinado contra Irán el pasado sábado, Teherán ha respondido con misiles y drones hacia Israel e infraestructura militar estadounidense en países aliados de Washington en la región.

Irán aseguró haber alcanzado el portaviones estadounidense Abraham Lincoln el domingo, una información que posteriormente la Casa Blanca desmintió.