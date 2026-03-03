La junta militar birmana indulta a más de 7.000 personas que había acusado de terrorismo

El Ministerio de Información controlado por la junta confirmó el indulto a 7.337 personas que estaban imputadas bajo la Ley Antiterrorista, el marco legal que el Ejército suele utilizar para detener a civiles y militares desde el golpe de 2021, que acabó con una transición democrática en el país asiático.

Al respecto, el diario oficialista 'The Global New Light of Myanmar' explicó que si los indultados reinciden en conductas delictivas "deberán cumplir la nueva pena junto con la pena restante" que está siendo conmutada ahora.

El Gobierno militar, liderado por Min Aung Hlaing, anunció también el cierre de casos judiciales contra 12.487 personas acusadas de terrorismo y que se encuentran en el exterior, como parte del éxodo de birmanos que han huido del país en los últimos cinco años, cuando ha escalado el conflicto bélico entre el Ejército, guerrillas étnicas y grupos prodemocráticos.

Además, la junta aseguró haber anulado la sexta parte de la condena a otras 2.825 personas, una medida que no incluye a procesados por delitos como asesinato y violación o que hayan sido encarcelados por cargos relacionados con armas, drogas, explosivos, asociación ilícita, corrupción, entre otros.

La premio nobel de la paz Aung San Suu Kyi, presa desde la asonada y en paradero desconocido, está imputada por corrupción y una veintena de delitos que la mantienen bajo custodia de la junta, que desoye los reclamos de la comunidad internacional que piden la liberación de la líder política octogenaria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las excarcelaciones comenzaron el martes en el marco del Día del Campesino y fueron presenciadas por decenas de familiares y amigos de los reos, que esperaron a las afueras de las cárceles.

La junta acostumbra a anunciar varios indultos masivos cada año, mientras la Asociación de Apoyo a los Presos Políticos de Birmania (AAPP) sitúa hoy en 22.818 el total de personas detenidas desde la asonada.

Las nuevas liberaciones son las primeras desde las elecciones generales que concluyeron el 25 de enero y en las que el partido de los militares se quedó con la mayoría de los escaños. Estos comicios fueron señalados como fraudulentos por la oposición democrática, Naciones Unidas y buena parte de la comunidad internacional, pues se celebraron sin oposición real.