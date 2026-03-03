La minera canadiense Jaguar Uranium logra aval ambiental para explorar uranio en Argentina

Jaguar Uranium, cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Nueva York, indicó en un comunicado que el Ministerio de Medio Ambiente de Chubut aprobó la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de Laguna Salada.

"Laguna Salada es uno de los proyectos de uranio cerca de la superficie más grandes y con mayor potencial de Argentina. Específicamente, el permiso cubre la porción Guanaco del activo Laguna Salada", precisó la empresa.

La minera dijo que ha recibido este permiso ambiental antes de lo que esperaba por lo que acelerará de forma "significativa" su cronograma de exploración.

"La pronta obtención del permiso de la EIA es un hito importante para Jaguar Uranium", afirmó Steven Gold, director ejecutivo de Jaguar Uranium.

La empresa, que también posee activos en Colombia, explicó que, con este permiso, está ahora autorizada, previa presentación del plan de trabajo, a realizar todas las actividades de exploración principales en el área.