La obra visionaria del argentino Julio Le Parc centrará una muestra en la Tate Modern

La muestra, que se podrá visitar del 11 de junio de 2026 al 3 de mayo de 2027, propone "un recorrido en forma de laberinto que enfatiza la participación del espectador", uno de los principios centrales de Le Parc, cuyas obras interactivas y lumínicas buscan activar la percepción del público y "hacerlo consciente de su papel en la creación de la experiencia artística", según un comunicado del museo.

Nacido en Argentina y formado en la Escuela de Bellas Artes de Buenos Aires, Le Parc se trasladó a Francia en 1958 e ingresó en la escena creativa parisina de los años sesenta.

La exposición en la Tate se iniciará con su serie 'Surfaces', unos 'gouaches' en blanco y negro de finales de los años 50 del siglo pasado, que emplean formas geométricas repetidas y principios matemáticos para generar ilusiones ópticas, movimientos aparentes y efectos de inestabilidad visual.

Entre las obras lumino-cinéticas se incluirán las primeras 'Light Boxes' (1959) y los 'Continual Light Mobiles' (1960), donde la combinación de focos y elementos móviles reflectantes crea efectos caleidoscópicos que cambian con el movimiento del público.

También habrá instalaciones participativas como '64 Reflective Blades' (2017) y piezas de su 'Game Room', que invitan a pulsar botones o girar elementos, convirtiendo al espectador en parte activa de la obra.

La muestra londinense concluirá con trabajos dedicados al color, como su paleta de 14 tonos desarrollada en 1959, sus patrones ondulantes y la impactante escultura 'Blue Sphere' (2001-22), adquirida por la Tate en 2024 y que expande su investigación sobre luz y movimiento.