Las bolsas europeas bajan alrededor del 3 % por los ataques de Israel y EE.UU. a Irán

De los parqués europeos destacaba la bajada de Madrid, el 4,55 %, la mayor caída desde abril del año pasado, al igual que otras plazas europeas, como Milán, que perdía el 3,92 %.

El índice Euro Stoxx 50 bajó el 3,59 %, París el 3,46 %, Fráncfort el 3,44 % y Londres el 2,75 %.

En Wall Street, el Dow Jones de Industriales bajó un 0,83 %, el S&P 500 cedió un 0,94 %, y el Nasdaq se dejó un 1,02 %.

En Asia, Tokio cayó el 3,06 %, Hong Kong el 1,12 % y el índice CSI300 de las bolsas de Shanghái y Shenzhén el 1,54 %.

El impacto de los ataques y la interrupción de tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, lugar de tránsito para petroleros y gasistas, también se reflejaba en el euro, que se depreciaba en esta jornada el 0,9 % y se cambiaba a 1,1585 dólares. Además, Israel ha lanzado ataques contra el Líbano.

En esta jornada se ha conocido que la inflación en la zona euro ha subido en febrero del 1,7 % al 1,9 %, lo que aleja las posibilidades de nuevos recortes de tipos de interés. La inflación subyacente aumentaba también dos décimas, hasta el 2,4 %.

Las expectativas de que se prolonguen los ataques y de que acaben teniendo un impacto mayor económico (inflación y menor actividad) afectaron al mercado de petróleo.

El barril de Brent subió un 4,7 % respecto a la jornada anterior, hasta superar los 81 dólares el barril, y el Texas también subió un 4,7 %, hasta 74,56 dólares el barril, en ambos casos moderando fuertes subidas al inicio de la jornada.

El precio del gas en el mercado europeo reducía su subida al cierre bursátil europeo y se cambiaba a 53 euros el megavatio hora, con un alza del 24,26 %. Llegó poco después del mediodía a más de 65 euros.

El mercado de bonos también recogía esta incertidumbre y la deuda alemana a largo plazo subía al cierre cuatro puntos básicos, hasta el 2,75 %.

La onza de oro troy perdía el 3,95 % y se cambiaba a 5.112 dólares. La plata se depreciaba el 7,28 % y se negociaba a 82,87 dólares.

El bitcóin bajaba el 1,3 % y su cotización se situaba en 68.518 dólares.