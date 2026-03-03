Las plataformas combaten menos la desinformación tras la vuelta de Trump, según un informe

La organización, de la que forma parte EFE Verifica, señaló que tras la vuelta del republicano a la Casa Blanca, Google Search, Bing, YouTube y LinkedIn se han desmarcado de "compromisos de verificación importantes" previstos en el Código de Conducta contra la Desinformación de la Unión Europea.

Y ello "coincide con los ataques infundados" del Gobierno estadounidense contra las normas digitales de la UE, a las que acusa de dañar a las plataformas estadounidenses.

A día de hoy, empresas como Meta y TikTok sí forman parte de este código de conducta voluntario, en el que la gran ausente es la red social X.

La Red Europea de Normas de Verificación, que hoy publicó un informe bajo el título "El Gran Retiro", señaló además que "la rápida integración de la inteligencia artificial generativa ha permitido la automatización a escala industrial de contenido engañoso".

Una realidad que "se ve agravada" por los resúmenes basados en inteligencia artificial que muestran los grandes buscadores de internet, "que ya ha provocado una disminución sustancial del tráfico de búsqueda para los editores".

"Estas tendencias amenazan directamente la sostenibilidad económica del periodismo de calidad", afirmó la asociación.

En este sentido, recordó que el Foro Económico Mundial de Davos aseguró el año pasado que "la desinformación ha provocado miles de millones de dólares en pérdidas" a empresas y les condujo a adoptar "malas decisiones financieras".

"Comprender la magnitud del problema significa considerar no sólo los riesgos políticos y democráticos, sino también las cargas económicas y sanitarias asociadas a la desinformación", manifestó la Red Europea de Normas de Verificación, que recordó como en los últimos años ha aumentado la resistencia a las vacunas.

La asociación consideró que las herramientas de moderación de contenidos que tienen las plataformas -como las Notas de la Comunidad de X- "son, en gran medida, ineficaces" porque tienen poca visibilidad "y no abordan temas polarizados".