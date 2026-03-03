Llegan a Madrid los primeros españoles evacuados desde Oriente Medio

Se trata de la primera de las operaciones que lleva a cabo el Gobierno desde distintos puntos de Oriente Medio para repatriar al mayor número posible de españoles que, entre residentes, turistas y los que se han desplazado por motivos laborales, ascienden a más de 30.000.

Tras aterrizar, los evacuados han salido por la zona de llegadas, donde les esperaban familiares, pasadas las nueve de la noche, y algunos han relatado a la prensa que estaban de vacaciones o trabajando cuando se vieron sorprendidos por los ataques y pasaron "mucho miedo".

Silvia ha explicado que fue a Doha a ver a una amiga y hacer turismo y pasó "mucho miedo" porque de repente comenzó una situación que no esperaban, aunque afortunadamente las personas que conocen en esa zona les brindaron su casa y apoyo y se han sentido seguros.

En su caso tenía el billete comprado para volar desde Abu Dabi a Madrid con la compañía Etihad este martes, y por suerte pudo cogerlo, ha contado a los periodistas, a los que ha relatado que el sábado iba a alojarse a un hotel en Dubai pero lo descararon porque en el hotel de al lado había caído un proyectil.

"Se veían las explosiones, nos llegaban alertas al teléfono de que nos resguardáramos y no nos acercáramos a la ventanas... Nunca pensamos que íbamos a vivir una situación así", ha explicado, tras confirmar que siempre han podido comunicarse por WhatsApp y la Embajada les informaba por Instagram.