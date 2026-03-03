Los soldados españoles del Líbano, bunkerizados por la crisis bélica de Oriente Medio

Fuentes del Ministerio de Defensa español indicaron a EFE, que tras un largo periodo de calma en la zona, el nuevo conflicto armado en la región ha obligado a los 700 militares españoles a aplicar a rajatabla los protocolos de seguridad y se mantienen en los búnkeres.

Las mismas fuentes precisaron que todos los soldados se encuentran bien.

España tiene casi mil militares destinados en Oriente Medio en misiones internacionales en Oriente Medio (700 en la de la ONU en Líbano y 275 en la de la OTAN para formar a las Fuerzas Armadas de Irak).

España desplegó tropas en el Líbano en septiembre de 2006. El grueso del contingente ese encuentra en la base Miguel de Cervantes, cerca de la localidad de Marjayún, donde está el Cuartel General del sector Este, dirigido por España.

También hay tropas españolas en el Cuartel General de la FINUL en Naqoura.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los militares españoles tienen como misión patrullar a pie y en vehículo para vigilar permanentemente la línea que separación entre el Líbano e Israel. También establecen observatorios y realizan otras actividades en colaboración con las Fuerzas Armadas Libanesas.

Todas las operaciones están dedicadas a garantizar el cumplimiento de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU (2026), por la que se acordó el destacamento de tropas internacionales de paz para evitar situaciones que puedan llevar a una escalada de tensión en el país.

España llegó a tener desplegados 1.100 militares en el Líbano, pero el número se mantiene desde 2012 en torno a los 600 o 700. Desde el inicio de la misión, han fallecido quince soldados españoles.