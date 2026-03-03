Macron pide una coalición para asegurar las vías marítimas y refuerza su presencia militar

En un discurso televisado a la nación, el jefe del Estado alertó de lo peligrosa que supone la situación creada por los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, que desaprobó por haberse efectuado al margen del derecho internacional, pero atribuyó a Teherán la responsabilidad última por su programa militar y por apoyar a varias milicias en la región.

"La historia nunca llora a los verdugos de sus pueblos. No se echará de menos a ninguno", afirmó Macron.

La intervención de Estados Unidos e Israel, y la reacción de Irán, ha generado nuevas amenazas iraníes al estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 % del petróleo mundial, mientras que "el Canal de Suez y el mar Rojo están también bajo tensión y amenazados", dijo.

Frente a ello, Macron afirmó que Francia "ha lanzado la iniciativa para construir una coalición internacional con el fin de reunir los medios, incluidos los militares, para reabrir y asegurar el tráfico en estas vías marítimas esenciales para la economía mundial".

Para ello, anunció el envío a la región del portaviones de propulsión nuclear Charles de Gaulle, que actualmente participa en unas maniobras en el mar Báltico, lo que supone un gesto importante para reforzar el dispositivo militar francés en la región.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Macron insistió en que Francia tiene "intereses económicos que preservar" y que este conflicto amenaza con provocar "profundas perturbaciones" en el precio del petróleo y del gas.

"Muchas cosas siguen siendo inestables, pero Francia sigue siendo una potencia que protege a los suyos, que busca la paz, fiable, previsible y determinada", añadió.

En este sentido, Macron aseguró que Francia reaccionó desde el primer momento, cuando sus bases militares contribuyeron a derribar drones lanzados desde Irán a sus diversos países aliados del Golfo y señaló que sus bases en la zona sufrieron "daños limitados".

Aseguró que el dispositivo militar francés ya ha sido reforzado con cazas, radares y medios de defensa antiaérea, y lo seguirán siendo en los próximos días "tanto como sea necesario".

En apoyo a Chipre, impactado por un ataque a una base británica en esa isla del Mediterráneo, anunció el envío de la fragata 'Languedoc', que llegará esta misma noche a sus aguas territoriales.

A lo largo del día Macron habría mantuvo contacto con los líderes de Chipre, Líbano, Catar, Emiratos Árabes Unidos y con la región autónoma iraquí del Kurdistán.

Macron advirtió a Israel contra una operación terrestre en el Líbano, que según él sería "una escalada peligrosa y un error estratégico", aunque también recalcó que la milicia chií Hizbulá había cometido "un gran error" al atacar primero a Israel y "poner en peligro al pueblo libanés".

"Según las informaciones, Israel está planeando una operación terrestre: esto también sería una escalada peligrosa y un error estratégico", dijo, instando a Israel a "respetar el territorio libanés y su integridad".

"Francia apoya a las autoridades libanesas en sus valientes esfuerzos por recuperar el control de su seguridad", destacó Macron.

El presidente francés también se refirió a la situación de los "cerca de 400.000" franceses residentes en la región o que se han visto varados al sorprenderles la escalada bélica en tránsito. "Estamos organizando su repatriación de forma ordenada", aseguró.

De hecho, anunció que dos vuelos que evacuan a ciudadanos franceses de Oriente Medio llegarán a París este martes por la noche.

Por otra parte, anunció medidas para reforzar la seguridad en el territorio nacional.

"A petición mía, el Gobierno ha reforzado la operación de protección militar Centinela y la vigilancia en torno a los lugares y personas más vulnerables", informó, en alusión a las patrullas militares en territorio francés.