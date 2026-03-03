Macron se dirigirá a la nación ante la nueva crisis en Oriente Medio

Este nuevo discurso de Macron a la nación se produce tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha respondido bombardeando bases militares estadounidenses y de otros aliados en varios países del Golfo.

Macron, que la víspera anunció el primer refuerzo de su arsenal nuclear en tres decenios, suele dirigirse a la nación cuando se producen crisis internacionales que afectan a Francia, como sucedió tras la invasión rusa de Ucrania en 2023.

Francia, que cuenta con bases militares en el Golfo Pérsico, ha mostrado su disposición a ayudar en labores defensivas a sus aliados atacados por Irán, mientras que Nicosia anunció hoy que París enviará una fragata y sistemas antimisiles y antidrones después de que la isla mediterránea sufriera un ataque atribuido a Irán, algo que París no ha confirmado aún.