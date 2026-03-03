Mahmud Abás transmite al rey Abdalá II su rechazo a los ataques iraníes contra Jordania

"Durante la conversación, Abás denunció enérgicamente los ataques iraníes contra Jordania y enfatizó el rechazo de Palestina a cualquier agresión que menoscabe la soberanía del Reino (de Jordania) o amenace su seguridad y estabilidad", publicó la agencia oficial palestina Wafa.

Abás expresó, de acuerdo con esta misma fuente, la "solidaridad plena del pueblo palestino con el pueblo jordano" y manifestó su apoyo a los estados árabes -como Baréin o Catar, entre otros que también han sufrido ataques de Irán por albergar bases estadounidenses- para "salvaguardar su seguridad frente a actos que constituyen una violación del derecho internacional".

Por su parte, el vicepresidente palestino, Husein Al Sheij, mantuvo hoy una conversación telefónica con el primer ministro libanés, Nawaf Salam.

"Al Sheij reafirmó el firme e inquebrantable apoyo de Palestina al Líbano y a su pueblo, condenando los ataques israelíes y los intentos de arrastrar al país a una guerra devastadora", detalló Wafa.

Horas antes, el Gobierno de la Autoridad Nacional Palestina había condenado los "ataques contra países árabes hermanos" por parte de Irán y expresó su "plena solidaridad con ellos".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la reunión semanal mantenida por el gabinete del Ejecutivo palestino, que gobierna sobre las zonas de Cisjordania ocupada donde Israel no ejerce su control administrativo, condenó los "ataques contra los estados árabes hermanos, reiteró su rechazo a cualquier violación de su soberanía y los consideró una flagrante violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas".

El Gobierno palestino añadió que está examinando los acontecimientos regionales y que su unidad de emergencia está en "coordinación continua".

Israel y Estados Unidos iniciaron durante la madrugada del sábado la operación "Furia Épica", como la bautizó el Pentágono, que se ha saldado con la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y de gran parte de su cúpula militar.

Según la Media Luna Roja, los ataques de EE.UU. e Israel han causado alrededor de 800 muertos en Irán. Hasta la fecha, cuatro militares estadounidenses han fallecido por un ataque iraní y cinco han resultado heridos.

Irán, por su parte, ha lanzado ataques en represalia contra Israel y otros países de la región: Arabia Saudí, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Irak, Kuwait y Chipre.

Israel, donde se han registrado diez muertos por misiles iraníes, ha extendido los ataques también a Líbano contra Hizbulá, donde 31 personas murieron en una oleada de bombardeos israelíes contra las afueras de Beirut y el sur del país.