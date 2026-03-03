Merz dice que recordó a Trump que no puede castigar a España al ser miembro de la UE

"Le dije que España es parte de la Unión Europea y que como tal, cuando negociamos un acuerdo sobre aranceles con los Estados Unidos, lo hacemos juntos o no lo hacemos, y no hay modo de tratar especialmente mal a España", señaló Merz en unas declaraciones a la prensa alemana antes de volver a Berlín desde Washington.

"Si llegamos a un acuerdo, ahí pertenece también España", abundó el canciller al aludir a los comentarios de Trump en el Despacho Oval sobre un posible castigo comercial a Madrid.

El canciller precisó que en ese momento de la reunión con el presidente estadounidense, él no quiso "profundizar" en esa discusión, enmarcada en la reacción de Trump al gasto en Defensa de España y su oposición a las operaciones militares contra Irán.

"Hice esto a puerta cerrada, porque no quería escalar o discutir este conflicto en público", apuntó el canciller alemán.

Trump amenazó este martes con "cortar todo el comercio con España" al ser preguntado por el apoyo europeo a la ofensiva contra Irán.

El mandatario criticó principalmente a España y sugirió imponer un embargo comercial al país después de la negativa del Gobierno español a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares contra Teherán al no estar en el marco de la Carta de Naciones Unidas.

"Podría parar todo lo relacionado con España, todos los negocios relacionados con España; tengo derecho a pararlo. Embargos. Hago lo que quiera con ellos, y podríamos hacerlo con España. Vamos a cortar todo comercio con España", declaró Trump durante un encuentro con Merz en la Casa Blanca.

El presidente estadounidense añadió que "no quiere tener nada que ver" con España y dijo que "ha sido terrible", también en lo referente a su contribución al gasto de Defensa de la OTAN.