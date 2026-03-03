Militares cuestionan protección del puesto en Kuwait donde murieron seis estadounidenses

Tres oficiales estadounidenses citados por el medio cuestionan la afirmación del Pentágono -que ha defendido las condiciones de la instalación y asegurado que el edificio estaba fortificado- y afirman que en realidad era una especie de "oficina improvisada".

Dos de las tres fuentes también relataron que no recuerdan haber oído las sirenas de alerta habituales y denunciaron la ausencia en Shuaiba de un sistema estadounidense de defensa de cohetes, artillería y morteros, pese a que se habían realizado peticiones para reforzar las capacidades antidrones.

"Básicamente no teníamos capacidad para destruir drones", resumió uno de ellos, que lamentó la muerte de "gente buena que estaba haciendo lo que su nación les pidió".

Ante estas críticas, el Pentágono respondió hoy defendiendo la actuación sobre el terreno y aseguró que la información dada por CBS es "falsa".

"Un centro de operaciones tácticas no es una 'oficina improvisada'. La instalación segura fue fortificada con muros de 1.8 metros", escribió el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un mensaje en X este martes.

Parnell dijo que se han tomado "todas las medidas posibles" para proteger a las tropas y que el Departamento va a defender sus bases y a su gente "de un Irán significativamente debilitado".

"Seguiremos luchando y honrando a nuestros seis caídos: sin disculpas ni vacilaciones. Furia Épica por ellos y por cada estadounidense perdido a manos de los radicales iraníes", añadió.

Kuwait, uno de los países aliados de EE.UU., alberga desde hace décadas una presencia militar estadounidense clave para las operaciones en Oriente Medio, lo que ha convertido sus puertos e instalaciones logísticas en un punto sensible dentro de la actual confrontación.

Estados Unidos e Israel iniciaron el sábado una serie de ataques conjuntos contra Irán, en los que murieron el líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989, y buena parte de la cúpula militar de la República Islámica.

Irán ha prometido vengar la muerte de Jameneí y, hasta el momento, ha atacado a Israel, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros aliados de Estados Unidos que mantiene bases militares en esos países.