Militares venezolanos destruyen una aeronave en estado fronterizo con Brasil y Colombia

En sus redes sociales, precisó que, durante labores de patrullaje en un sector de Amazonas, la FANB localizó y destruyó la aeronave, de "ala fija, modelo Baron 58, siglas PR-NIB, color blanco con franjas de color azul, vinotinto y dorado".

El jefe militar justificó esta acción en "concordancia con la ley de defensa integral del espacio aéreo" y subrayó que Venezuela se "mantiene a diario en la lucha contra el flagelo del narcotráfico transnacional", que busca "utilizar las áreas fronterizas protegidas como parques nacionales y reservas forestales como plataforma de manera subrepticias para traficar con sustancias estupefacientes".

Además de la aeronave, la FANB también destruyó 3.800 litros de combustible y 200 litros de aceite, indicó Hernández Lárez, quien no precisó si en la operación hubo detenciones.

Venezuela ha destruido un total de 434 aeronaves desde la promulgación de la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo, en 2012, aseguró el militar.

El año pasado, la FANB destruyó unas 40 aeronaves vinculadas al narcotráfico, según informó a finales de 2025 el Comando Estratégico Operacional de la fuerza militar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estas acciones antidrogas se desarrollan mientras Estados Unidos mantiene la operación Lanza del Sur, durante la cual ese país ha bombardeado más de 40 barcos desde septiembre pasado para combatir el narcotráfico en el área de Centroamérica, Suramérica y el Caribe, además de elevar la presión sobre Venezuela.