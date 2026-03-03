Misión de la ONU denuncia que las incursiones israelíes en Líbano son "violaciones serias"

"Esta mañana, los pacificadores observaron a soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel cruzando a zonas libanesas cerca de Markaba, Al Odaisse, Kfar Kila y Ramyah antes de regresar al sur de la Línea Azul", la frontera de facto entre ambos países, dijo la misión en un comunicado.

Además, anunció que en los últimos dos días ha contabilizado al menos 84 violaciones del espacio aéreo y "cientos" de casos de fuego cruzado a través de la divisoria, a lo que se suma la presencia de tropas israelíes en al menos siete puntos del sur del Líbano desde el final del anterior conflicto hace más de un año.

"Cada uno de estos incidentes constituye una violación seria de la resolución 1701", advirtieron los cascos azules, en referencia al texto del Consejo de Seguridad de la ONU en el que se basa también el último cese de hostilidades de 2024.

Desde la madrugada del lunes, Israel desarrolla una intensa campaña de bombardeos contra el sur del Líbano, el Valle de la Bekaa en el este y las afueras de Beirut, una ofensiva sin precedentes desde el alto el fuego que deja ya decenas de muertos y decenas de miles de desplazados.

En este contexto, el Ejército israelí confirmó que ha decidido expandir su presencia en el sur del Líbano y tomar nuevas posiciones en las zonas fronterizas, de donde las fuerzas libanesas se han replegado en paralelo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En medio de todo ello, la FINUL está en contacto "constante" con ambos países para llamar a la calma, según la nota.