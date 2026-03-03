Negociador de Trump justifica el ataque a Irán por sus grandes cantidades de uranio

"Los iraníes nos dijeron directamente y sin ningún pudor que poseen 460 kilogramos de uranio enriquecido al 60 %", indicó Witkoff, quien encabezaba las negociaciones con Teherán, durante una entrevista con la cadena Fox News.

El enviado especial dijo que los iraníes se "jactaron" de que podrían fabricar hasta 11 bombas nucleares.

Witkoff, que estuvo a cargo de las rondas de negociación con Irán desde abril de 2025, aseguró que "estaba claro que sería imposible" llegar a un acuerdo.

Por su parte, Irán atacó esta noche diversos objetivos en Israel, así como la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí sin dejar fallecidos, de acuerdo con medios estadounidenses.

El presidente Trump adelantó que los ataques contra Irán podrían extenderse durante las próximas cinco semanas.