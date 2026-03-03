Nuevos embajadores de Taiwán y Cuba en Paraguay presentan cartas credenciales ante Peña

Lee sustituye en el cargo al diplomático José Chih-Cheng Han, que dejó la misión en Asunción a finales de enero pasado tras cinco años y ocho meses de gestión.

"Hoy entrego mi carta credencial y quisiera traer mi saludo, gracias por recibirme", dijo Lee a Peña.

Paraguay es el único país de Suramérica y uno de los doce en el mundo que mantiene relaciones formales con Taiwán, en un momento en el que las presiones diplomáticas de China han reducido significativamente el número de aliados oficiales de Taipéi en los últimos años.

Antes, Peña y Ramírez recibieron las credenciales de la nueva embajadora cubana.

"Queda usted desde este momento reconocida en toda su investidura, con todas las prerrogativas y privilegios que les otorga el cargo, pudiendo contar con la colaboración de mi Gobierno para el desempeño de las altas funciones que les han sido confiadas. Bienvenida a Paraguay", dijo Peña a Rodríguez.

Tras recibir las cartas, Peña y Ramírez sostuvieron una breve y privada conversación con ambos diplomáticos.

En un comunicado de prensa para informar de la ceremonia, la Presidencia paraguaya reafirmó su compromiso "de mantener una diplomacia activa y orientada a la cooperación", con la intención de "ganar beneficios concretos para todos" los ciudadanos.