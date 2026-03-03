ONU exige una investigación del ataque a la escuela de Minab, un posible crimen de guerra

"Decenas de niñas murieron o resultaron heridas cuando la escuela fue alcanzada en plena jornada escolar, en el ataque más mortífero y devastador" de los últimos días, añadió este martes la portavoz.

Shamdasani recordó que los ataques dirigidos contra civiles o bienes de carácter civil, así como los indiscriminados, "pueden equivaler a crímenes de guerra", aunque señaló que todavía no se tienen informaciones completas sobre el ataque en Minab como para poder llegar a esa conclusión.

La portavoz agregó que la posibilidad de investigar "recae en las fuerzas que llevaron a cabo el ataque" en la escuela primaria de niñas, en alusión a Israel y Estados Unidos.

"Les instamos a que hagan públicos los resultados (de las posibles investigaciones) y garanticen la reparación de cuentas y la reparación para las víctimas", agregó Shamdasani.

Según la Media Luna Roja Iraní, unas 180 personas, la mayoría niñas, murieron en un ataque contra la escuela, una cifra que forma parte de las al menos 787 que han muerto en el país desde el comienzo de la guerra.

La portavoz de la oficina de Türk indicó que también les preocupa el bienestar de la población iraní "debido al historial del Gobierno de reprimir con fuerza letal y a gran escala a quienes se oponen a su autoridad".

Manifestó similar preocupación por los nuevos cortes de internet impuestos en Irán, que entre otras cosas podrían limitar el acceso a información esencial, "incluida aquella necesaria para buscar protección frente a las actuales hostilidades".

La representante de derechos humanos señaló asimismo que es inquietante la escalada de las hostilidades en Líbano, después de que Hezbolá lanzara una ofensiva contra Israel seguida de intensos contraataques israelíes, algunos de ellos hacia la capital, Beirut.

"Las informaciones indican que casi 30.000 residentes huyeron de las zonas afectadas durante la noche, sumándose a otros 64.000 desplazados con anterioridad", señaló.

Ante la espiral de ataques, que ya afectan a 12 países, "el alto comisionado insta a todas las partes a ejercer la máxima contención, evitar una mayor escalada y adoptar todas las medidas posibles para proteger a la población civil", señaló Shamdasani.

"Volver a la mesa de negociación es la única vía para poner fin a las muertes, la destrucción y la desesperación", añadió.