Países Bajos inicia con KLM la repatriación de ciudadanos varados en Oriente Medio

Según informó este martes el Gobierno neerlandés, un primer grupo de al menos 83 personas regresará esta noche a Países Bajos en un vuelo procedente de Mascate, la capital de Omán.

Se trata de un vuelo especial operado por la aerolínea neerlandesa KLM y coordinado con las autoridades locales, en el que también podrán viajar algunos ciudadanos de otros países miembros de la Unión Europea (UE).

El ministro neerlandés de Exteriores, Tom Berendsen, señaló que los pasajeros han podido desplazarse por sus propios medios hasta el aeropuerto en Omán, y advirtió de las dificultades logísticas para organizar salidas desde otros puntos de la región.

“El principal reto es garantizar que las personas puedan llegar de manera segura al aeropuerto”, afirmó.

El Ministerio también indicó que mantiene consultas diarias con aerolíneas y con el sector turístico para evaluar nuevas opciones de salida de la región, tanto mediante vuelos comerciales como a través de posibles operaciones de evacuación.

Asimismo, las embajadas neerlandesas en la región están en contacto permanente con los ciudadanos registrados para ofrecer orientación sobre las alternativas disponibles.

Países Bajos reiteró su llamamiento a los neerlandeses que aún permanecen en países afectados por el conflicto para que completen un formulario de contacto de crisis habilitado por el gobierno, con el fin de facilitar la asistencia consular en caso necesario.

Según estimaciones del sector turístico, alrededor de un millar de neerlandeses podrían haberse visto afectados por las restricciones aéreas derivadas de los ataques y contraataques en la zona, que han provocado cancelaciones y desvíos de vuelos en varios aeropuertos de Oriente Medio.