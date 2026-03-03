Panamá, uno de los países con mayor diversidad, alerta de riesgos para la fauna silvestre

Así lo dijo este martes a través de un alocución el Ministerio de Ambiente de Panamá, con motivo del Día Mundial de la vida silvestre, señalando que es una jornada que invita a tomar conciencia sobre este "invaluable recurso natural del país, componente fundamental de los ecosistemas y por tanto indispensable para el bienestar de la población en todos los niveles".

"En esta fecha se busca colocar en contexto la importancia de la fauna silvestre para el país y la necesidad de una relación responsable con la naturaleza. La vida silvestre cumple un papel fundamental en el equilibrio ambiental y forma parte del interés público nacional, porque está ligada al propio desarrollo", resaltó el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

En esa línea, la institución alertó que los datos nacionales indican que el 43 % de los anfibios, el 34 % de las aves y el 24 % de los mamíferos del país están en "alguna categoría de riesgo, lo que evidencia la presión que enfrentan las poblaciones silvestres".

La deforestación, incendios forestales, cambio de uso de suelo, caza furtiva, tráfico ilegal de especies y la presencia de agentes patógenos se encuentran entre los factores que "inciden en esta situación", destacó.

A este escenario, agregó, se suma "la variabilidad climática, que modifica la disponibilidad de hábitats, altera ciclos reproductivos y afecta los patrones de movilidad de numerosas especies".

Un monitoreo mediante el empleo de herramientas tecnológicas como cámaras trampa, drones con sensores infrarrojos, radiocollares GPS y radiotransmisores, permiten el seguimiento de poblaciones silvestres y la evaluación de su condición y estado en tiempo real, explicó la entidad.

Añadió que de manera paralela se desarrollan iniciativas de cooperación internacional "orientadas a la protección de especies emblemáticas como jaguares, tortugas marinas y aves migratorias, cuya conservación requiere acciones coordinadas a escala regional".

Acciones, según el Ministerio de Ambiente, que tienen "el propósito de asegurar la permanencia de esta riqueza natural para las generaciones presentes y futuras".