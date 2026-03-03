Perú registró más de 1,5 millones de empleos directos asociados a exportaciones en 2025

El gremio señaló en un comunicado que los sectores nacionales más importantes por número de puestos de trabajo fueron la agroindustria, la minería y el sector agrícola tradicional.

Las cifras, ofrecidas por el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN) de la Adex, precisaron que entre enero y diciembre de 2025 se registraron 1.553.000 empleos directos asociados a las exportaciones.

Los puestos de trabajo creados gracias a los despachos tradicionales fueron 686.099 y los no tradicionales llegaron a 867.405, lo que implicó un crecimiento de 24,5 % y 6,6 %, respectivamente.

Agregó que los datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) indican que a diciembre de 2025 el país registró 4.672.000 empleos privados formales, un 5,4 % de incremento interanual, con lo cual los que estuvieron directamente asociados a los envíos al exterior representaron el 33,3 % del total.

En ese contexto, resaltaron los empleos generados por la agroindustria exportadora, que llegaron a 632.262, la minería tradicional, que fueron 420.009, y el agro primario, con 244.682.

Por tasa de crecimiento sobresalieron la pesca y acuicultura, con un 61,5 % más; el agro tradicional, con 42,3 %; y la minería, con 17,6 %; mientras que las caídas más fuertes la experimentaron la joyería, con un descenso de 49,4 %; las maderas, con menos 23,2 %; y los hidrocarburos, con un retroceso de 15,7 %.

Por demanda exportadora, Estados Unidos se consolidó como el mayor impulsor de empleos directos en Perú, con 390.218, el 25,1 % del total; seguido por la Unión Europea (UE), con 336.698; y China, con 272.564.

El reporte también indicó que la costa del país, con Lima y el Callao incluidas, representó el 73,8 % de los puestos directos relacionados con el sector exportador, mientras que la zona andina concentró el 22,4 % y la amazónica el 3,8%.

Por número de empleos, destacaron Lima, con 317.677; Ica , con 180,952; La Libertad, con 163.161; Cajamarca, con 144.394 y Piura, con 135.939.

El BCRP informó en febrero pasado que las exportaciones tradicionales de Perú crecieron durante 2025 en 24,6 %, mientras que las no tradicionales se incrementaron en 14,4 %, hasta alcanzar en total los 92.833 millones de dólares.

Adex también destacó que Perú se convirtió en 2025 en el cuarto país exportador de América Latina, solo por detrás de México, Brasil y Chile, y por encima de Argentina, mientras que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo sostuvo que se alcanzó un récord histórico en exportaciones por quinto año consecutivo.