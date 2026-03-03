Peso mexicano cae 2,03 % ante dólar por aversión al riesgo por escalada en Medio Oriente

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), el tipo de cambio cerró la jornada de este martes en los 17,64 pesos por dólar, unos 35 centavos por encima que al inicio de la semana, cuando se posicionó en los 17,3.

En la sesión alcanzó un mínimo de 17,6 y un máximo de 17,88 pesos por dólar, mientras que la divisa mexicana lleva una depreciación del 2,6 % en lo que va de la semana.

La directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, explicó a EFE que el peso mexicano fue de las divisas más depreciadas en la sesión y sufrió su caída más pronunciada desde el 4 de abril de 2025, cuando China aumentó su arancel hacia los productos estadounidenses a 34 %.

En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas hoy fueron: el won surcoreano (-3,31 %), el peso chileno (-2,64 %), el florín húngaro con (-2,59 %), el rand sudafricano (-2,54 %), el peso mexicano y el real brasileño (1,85 %).

“La depreciación del peso ocurrió a la par de un fortalecimiento del dólar estadounidense de 0,61 %, de acuerdo con su índice ponderado”, comentó Siller, al tiempo que detalló que el dólar ganó por segunda sesión al hilo, alcanzando un máximo no visto desde el 16 de enero pasado.

La especialista detalló que la depreciación del peso mexicano frente al dólar respondió, primero, "a un repunte de la aversión global al riesgo por la intensificación del conflicto entre Israel y Estados Unidos frente a Irán, que elevó el apetito por activos refugio".

Apuntó a que el mercado "teme disrupciones en el suministro energético, especialmente por el riesgo de restricciones en el estrecho de Ormuz", una ruta clave para el petróleo, lo que aumentó la prima de riesgo y llevó a inversionistas a reducir exposición a monedas emergentes como el peso.

En paralelo, el dólar se fortaleció porque cobró fuerza la idea de que la Reserva Federal "podría mantener tasas altas por más tiempo si el choque energético se traduce en presiones inflacionarias".

También indicó que el movimiento del tipo de cambio se dio junto con una sesión de reacomodo de portafolios: caídas en bolsas, toma de utilidades en metales preciosos y alzas en energéticos por la incertidumbre geopolítica.